Кремль не располагает информацией о возможном визите Мадуро в Россию

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Кремль не располагает информацией о возможном визите Мадуро в Россию

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Фото: © Twitter / Nicolás Maduro

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о возможном визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Санкт-Петербургский экономический форум.

Ничего не известно, пока я не располагаю какой-то информацией на этот счёт, — заявил Песков.

Ранее глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро может приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге.

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