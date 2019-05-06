Кремль не располагает информацией о возможном визите Мадуро в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о возможном визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Санкт-Петербургский экономический форум.

— Ничего не известно, пока я не располагаю какой-то информацией на этот счёт, — заявил Песков.

Ранее глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро может приехать в Россию на экономический форум в Санкт-Петербурге.