Лайф публикует видео пожара в Железноводске, где пострадало 11 человек

Пожар начался в одной из квартир на первом этаже, после чего произошло обрушение лестничной клетки.

Лайф публикует видео из Железноводска, где в многоквартирном доме в результате хлопка газа и последовавшего пожара пострадало 11 человек, в том числе пять детей.

По данным СУ СК РФ по Ставропольскому краю, пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажки.

— Произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами дома, имеются повреждения остекления и стены здания на первом этаже, — рассказали в ведомстве.

Следственный отдел Пятигорска возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.

По уточнённым данным, из здания было эвакуировано 70 человек.