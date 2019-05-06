Лайф публикует видео пожара в Железноводске, где пострадало 11 человек

Лайф публикует видео из Железноводска, где в многоквартирном доме в результате хлопка газа и последовавшего пожара пострадало 11 человек, в том числе пять детей.
По данным СУ СК РФ по Ставропольскому краю, пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажки.
— Произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами дома, имеются повреждения остекления и стены здания на первом этаже, — рассказали в ведомстве.
Следственный отдел Пятигорска возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.
По уточнённым данным, из здания было эвакуировано 70 человек.
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