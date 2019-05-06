Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Президент Белоруссии обратился к Владимиру Путину, родным и близким погибших со словами поддержки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени своего народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами пожара на самолёте авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщается на сайте главы государства.

— В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолёта авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлёкшем многочисленные человеческие жертвы, — говорится в соболезновании.

Глава государства также передал слова поддержки всем прямо или косвенно пострадавшим в авиакатастрофе.

Как ранее писал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить машину на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СКР, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.