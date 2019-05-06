Житель Сахалина нашёл на свалке пиджак ветерана ВОВ с орденами

По словам родственников ветерана, медали и документы бывшего фронтовика пропали после уборки его квартиры сотрудниками клининговой компании.

На одной из свалок мусора на Сахалине местный житель обнаружил неожиданную вещь — пиджак с орденами времён Великой Отечественной войны. Среди наград был орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, а также ещё десяток ведомственных медалей и один нагрудный знак. Кроме того, в кармане пиджака была ксерокопия паспорта владельца, который действительно оказался ветераном-фронтовиком.

— Не мог пройти мимо. Никак. Отстегнул медали и ордена. Может, детям они дороги как память. Может, найдутся его потомки. У кого поднялась рука выбросить на свалку на поляне пиджак с наградами, тем более — перед Днём Победы, ума не приложу! Возможно, это случайность. Не хочется верить в то, что кто-то осознанно мог так поступить, — заявил порталу astv.ru нашедший награды сахалинец.

Позднее он отнёс награды в РО ДОСААФ России Сахалинской области. Узнав о находке, туда же обратилась дочь ветерана. Она рассказала, что пиджак, награды и часть документов ветерана пропали после уборки в его квартире сотрудниками клининговой компании.

— Папа умер 11 февраля прошлого года. Маме — 94 года. Она живёт в Южно-Сахалинске. Я решила переехать к ней, позвонила в клининговую компанию, чтобы помогли навести в квартире мамы порядок. Они отчитались, что работу выполнили. Но навели они порядок так, что теперь я не могу найти многие вещи. Пропали некоторая обувь, документы. Они вывезли из квартиры всё, что посчитали хламом. Я очень переживала, когда обнаружила, что на месте нет отцовского пиджака. Потеряла надежду, что он когда-нибудь найдётся, тем более в другом районе области, — рассказала дочь ветерана Татьяна Николаевна.

Женщина сообщила, что заберёт награды в ближайшее время.