В Казани участник забега на 21,1 километра умер от сердечного приступа

Участник "Казанского марафона" почувствовал себя плохо во время забега на дистанции 21,1 километра и умер, сообщили в Министерстве спорта Татарстана.

Бегуну оказали первую помощь и по пути в больницу пытались реанимировать, однако спасти жизнь марафонца не удалось. По предварительной информации, у него произошёл сердечный приступ.

В республиканском Минздраве отметили, что при регистрации все желающие участвовать в марафоне в обязательном порядке предоставляли справки о состоянии здоровья. Помимо этого, участники письменно подтверждали отсутствие медицинских противопоказаний и брали на себя ответственность за любые травмы, приступы или смерть во время забега.

Минздрав Татарстана и оргкомитет марафона выразили соболезнования родным и близким умершего участника забега.