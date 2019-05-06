Экс-депутат Рады назвал Семенченко жуликом из-за призыва "обезлюдить" Донбасс

Спиридон Килинкаров заявил, что не стоит слушать человека, случайным образом попавшего в политику.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН рассказал, почему не стоит слушать заявления Семёна Семенченко, который призвал "обезлюдить" Донбасс.

— Жулик и авантюрист, который случайно попал в политику на волне майдана. Вышел из "Самопомощи" и решил для себя занять крайне радикальную нишу. Это абсолютно заявления неадекватного человека. Я думаю, что в следующем созыве парламента его уже не будет, — заявил Килинкаров.

О выходе Семёна Семенченко из "Самопомощи" стало известно в середине апреля. Тогда депутат рассказал журналистам, что не видит партию, к которой хотел бы примкнуть. По словам Килинкарова, Семенченко пытается создать собственный политический проект.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" Семён Семенченко разработал стратегию победы Киева в конфликте на востоке страны: для этого он предложил "обезлюдить" Донбасс. Его слова уже прокомментировали сенатор Владимир Джабаров и депутат Народного Совета ДНР Олег Онопко.