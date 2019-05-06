Одноклассник погибшего бортпроводника рассказал, что он уже спасал людей из огня

Во время встречи одноклассников в загородном доме начался пожар, Максим Моисеев первым среагировал на опасность и вывел людей из задымлённого здания.

Бывший одноклассник бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при пожаре в самолёте Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, рассказал Лайфу, что в их жизни уже был похожий случай. Тогда Максим также спасал людей из огня.

— Все одноклассники собрались, поехали на дачу отдыхать. Мы все уснули, а там, оказывается, утюг был включён. И вот под утро дом оказался в задымлении полностью. Макс самый первый проснулся и всех вывел... Мы все собрались, одноклассники. Завтра в школе будет траур. Он героически поступил. Наш герой, — рассказал экс-одноклассник Парвиз.

Также мужчина рассказал о своих личных отношениях и семье погибшего бортпроводника. Они вместе учились в кадетской школе до девятого класса, но и потом поддерживали дружеские отношения. По словам Парвиза, Максим был очень добрым человеком и всегда его поддерживал.

У Максима есть младший брат, который также учился с ними в кадетской школе. Один из их бывших одноклассников сейчас находится рядом с ним и родителями, чтобы оказать поддержку. Также помощь требуется и возлюбленной девушке Максима, с которой они были в долгих отношениях.

— Они долго встречались, когда он ещё в армии был. Они вроде вместе учились, вместе поступили (девушка работает бортпроводницей. — Прим. Лайфа), — добавил Парвиз.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.