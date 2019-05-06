Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Об этом изданию "Украинские новости" сообщил источник в ведомстве.

Отмечается, что допрос состоится завтра, 7 мая. Вызван глава государства для дачи показаний по делам о преступлениях против участников Майдана в 2014 году.

Также Порошенко необходимо подписать протокол старого допроса, который проводился в 2016 году.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине начало работу объединение по расследованию преступлений президента Незалежной Петра Порошенко.