Жителей Пермского края позвали на субботник собирать человеческие останки

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Жителей Пермского края позвали на субботник собирать человеческие останки

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Фото: © Pikabu.ru

Жителей села в Пермском крае пригласили на субботник для сбора человеческих останков на берегу Камы, сообщает "URA.RU".

В региональном Роспотребнадзоре агентству заявили, что останки, речь о которых идёт в размещённом в Сети объявлении, могут быть со старого кладбища. Захоронения были сделаны ещё во времена Гражданской войны 100 лет назад, и их не раз подмывало рекой.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова отметила отсутствие санитарных норм, регламентирующих уборку человеческих останков.

Если участники субботника надели перчатки, то меры первичной безопасности они предприняли, — уточнила Шутова.

В администрации поселения радиостанции "Говорит Москва" заявили, что подобные субботники проводятся ежегодно уже более десяти лет.

Ранее Лайф сообщал, что проведение субботников поддерживают 80% россиян, но посещают их лишь 60% жителей страны.

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