Путин заслушал доклады Бастрыкина, Дитриха и Скворцовой по катастрофе SSJ-100

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Следственного комитета Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой по авиакатастрофе самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта Евгения Дитриха о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим, — сказал Песков.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.