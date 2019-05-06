Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Он также отметил, что Вашингтон готов сделать всё необходимое для помощи родственникам жертв и пострадавшим.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

— Мы бы хотели выразить соболезнования в связи с жертвами пожара на борту самолёта, приземлившегося в московском аэропорту, — заявил Помпео журналистам.

Он также отметил, что Вашингтон готов сделать всё необходимое для помощи родственникам жертв и пострадавшим.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.