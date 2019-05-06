В России предложили ограничить ношение медицинских масок на улицах

Депутат Заксобрания Ленобласти отмечает, что его инициатива направлена на повышение общественной безопасности.

В России разрабатывается законопроект, призванный ограничить ношение медицинских масок в общественных метах. Соответствующий документ с просьбой рассмотреть возможность введения такого ограничения направлен на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает портал News.ru. Автор документа — депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров — отмечает, что разрешить использование маски на улицах можно лишь в тех случаях, когда её отсутствие может нанести доказанный вред здоровью человека.

— Ношение маски должно быть разрешено только в тех случаях, если существует конкретная эпидемиологическая или иная медицинская опасность. В противном случае нерегламентированное ношение маски останется лазейкой для преступников и террористов, — говорится в тексте обращения.

Депутат подчёркивает, что медицинские маски и респираторы постепенно превращаются в модный аксессуар. А число человек со скрытыми лицами на улицах неминуемо приведёт к снижению уровня безопасности.

Согласно российскому законодательству, в настоящее время скрывать лицо медицинскими масками в общественных местах запрещено лишь участникам митингов. Этот же закон распространяется на любые иные способы сокрытия личности манифестанта. При этом аналогичные запреты есть в большинстве стран мира.

В то же время врачи высказываются за то, что ношение медицинских масок может только пойти на пользу людям, особенно жителям мегаполисов. По мнению профессора РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолога Александра Карабиненко, прежде всего это облегчает жизнь аллергикам и астматикам.

— Ношение масок или респираторов целесообразно при плохом экологическом состоянии внешней среды. Они защищают от пыли, пыльцы. Особенно полезно закрывать лицо тем, кто страдает астмой или аллергическими ринитами, живёт рядом с промзоной или с дорогой, — считает врач.

Тем, кто часто использует медицинскую маску на улице, врач напомнил, что её необходимо менять каждые три часа. В противном случае маска начинает накапливать вредные вещества, её защитные функции теряются.