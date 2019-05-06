"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн новой Lada

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"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн новой Lada

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Фото: © Flickr / Automedia MK

Новый автомобиль сегмента SUV может появиться на российском рынке уже в 2021−2022 годах.

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV. Об этом говорится в заявленном документе на сайте Федерального института промышленной собственности.

<p>Фото: © <a href="http://www1.fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&tab=PO&id=D56E3AE7-0AB6-4ACF-AFCB-06831236203B" target="_blank">Федеральный институт промышленной собственности</a></p>

На приложенных к заявлению изображениях показана модель, похожая на представленную в прошлом году Lada 4x4 Vision на автосалоне в Москве.

По словам президента "АвтоВАЗа" Николя Мора, новый автомобиль сегмента SUV может появиться на рынке в 20212022 годах.

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