"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн новой Lada

Новый автомобиль сегмента SUV может появиться на российском рынке уже в 2021−2022 годах.

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV. Об этом говорится в заявленном документе на сайте Федерального института промышленной собственности.

На приложенных к заявлению изображениях показана модель, похожая на представленную в прошлом году Lada 4x4 Vision на автосалоне в Москве.

По словам президента "АвтоВАЗа" Николя Мора, новый автомобиль сегмента SUV может появиться на рынке в 2021−2022 годах.