"Молодёжка ОНФ" провела в ХМАО акцию "Знаем своих героев"

Организаторы также узнали у жителей окружной столицы, кто является для них главным героем труда.

Участники "Молодёжки ОНФ" в Ханты-Мансийском автономном округе провели акцию "Знаем своих героев" в честь Праздника Весны и Труда. Об этом сообщает сайт ОНФ.

В Нижневартовске общественники встретились с одним из нефтяников-первопроходцев Фёдором Метрусенко, который принимал непосредственное участие в освоении крупнейшего месторождения в стране, и отметили, что встреча получилась очень тёплой и приятной, несмотря на холодную погоду.

— Он рассказал столько всего интересного и дал важные советы, которые обязательно пригодятся в жизни и работе, — рассказала участница "Молодёжки ОНФ" Алина Шайхулова.

В Ханты-Мансийске организаторы акции провели опрос среди местных жителей и узнали, кто для них является главным героем труда. Любопытно, но большинство респондентов рассказали, что гордятся своими родственниками.

— Мы услышали много тёплых слов в адрес простых тружеников, которые добросовестно выполняют свою работу и являются примером для близких и окружающих. На таких незаметных на первый взгляд людях и держится страна, — выразила мнение координатор "Молодёжки ОНФ" в Югре Анастасия Потехина.