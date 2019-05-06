У Меган Маркл начались роды

У герцогини Сассекской Меган Маркл начались роды, с ней рядом находится её супруг — принц Гарри. Об этом сообщает Букингемский дворец.
Как уточняется, схватки у Меган начались утром 6 мая.
Confirmed. Meghan is in labour. This from Buckingham Palace pic.twitter.com/5Z70fyhY5k— Chris Ship (@chrisshipitv) 6 мая 2019 г.
По данным ABC News, герцогиня находится на 41-й неделе беременности.
Ранее Лайф сообщал, что Маркл должна была родить ещё неделю назад.
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