У Меган Маркл начались роды

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У Меган Маркл начались роды

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Фото: © Flickr / Judith North

У герцогини Сассекской Меган Маркл начались роды, с ней рядом находится её супруг — принц Гарри. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Как уточняется, схватки у Меган начались утром 6 мая.

По данным ABC News, герцогиня находится на 41-й неделе беременности.

Ранее Лайф сообщал, что Маркл должна была родить ещё неделю назад.

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