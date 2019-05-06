Пожарных МЧС полтора часа не подпускали к горящему "суперджету" в Шереметьево

Пожарных из областного отделения МЧС полтора часа не подпускали к полыхающему самолёту в Шереметьево. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Видимо, аэропорт решил, что сможет справиться с возгоранием на борту своими силами.
Лайф выяснил, что события развивались следующим образом:
18:30 Лайнер с полными баками горючего совершает жёсткую посадку на взлётку и загорается вместе с людьми в салоне
Кадр из видео © Life
18:32 На место прибывает первая бригада медиков и спасателей от аэропорта Шереметьево
Фото © Соцсети
В это же время (18:32) на место выезжает команда сотрудников МЧС из областного отделения. Но до пожара им так и не дали добраться
Фото: © РИА Новости
Через сорок минут пламя было сбито силами аэропорта. Когда на взлётку приехали основные силы, тушить было нечего
Фото: © Пресс-служба СКР
Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта. По данным СКР, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.
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