Пожарных МЧС полтора часа не подпускали к горящему "суперджету" в Шереметьево

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Пожарных МЧС полтора часа не подпускали к горящему "суперджету" в Шереметьево

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Фото: © РИА Новости

Когда спустя 40 минут на взлётку наконец прибыли основные силы, тушить было уже нечего.

Пожарных из областного отделения МЧС полтора часа не подпускали к полыхающему самолёту в Шереметьево. Об этом сообщают источники Лайфа в экстренных службах. Видимо, аэропорт решил, что сможет справиться с возгоранием на борту своими силами.

Лайф выяснил, что события развивались следующим образом:

18:30 Лайнер с полными баками горючего совершает жёсткую посадку на взлётку и загорается вместе с людьми в салоне

18:32 На место прибывает первая бригада медиков и спасателей от аэропорта Шереметьево

В это же время (18:32) на место выезжает команда сотрудников МЧС из областного отделения. Но до пожара им так и не дали добраться

Через сорок минут пламя было сбито силами аэропорта. Когда на взлётку приехали основные силы, тушить было нечего

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта. По данным СКР, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.

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