В Мурманске пьяный водитель напал на сотрудника ДПС — видео

Теперь автолюбителю, который хотел сбежать от правоохранителей, грозит до пяти лет лишения свободы.

В Мурманске пьяный водитель напал на сотрудника ДПС за то, что тот остановил его автомобиль. Видео в Сети опубликовал Следственный комитет РФ.

На кадрах видно, как водитель наносит удар кулаком в голову полицейскому и пытается повторить это. Вскоре они сцепились, а уже буквально через некоторое время потасовку завершили прибывшие на место сотрудники ДПС.

Оказалось, что причиной драки стало желание водителя покинуть место, где остановили его автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.