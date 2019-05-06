Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области — видео

В Челябинской области суд арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве четырёх взрослых и одного ребёнка в доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Мужчине предъявлено обвинение за убийство двух и более человек и убийство малолетнего. Всего в ходе расследования было опрошено более 30 свидетелей.

Ранее сообщалось, что неизвестный зарезал хозяина дома, его гражданскую жену, а также мужчину и женщину, которые пришли к ним в гости. Преступник также убил ребёнка. Ещё одного малыша — семимесячного — нашли живым. Выжила также и одна девочка. В момент убийства она была у бабушки. Всем своим жертвам убийца нанёс удары ножом в сердце.