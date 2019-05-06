Украинский депутат отметил майские праздники с женой в Крыму

Нестор Шуфрич подарил супруге романтическое автомобильное путешествие на полуостров.

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге романтическое путешествие в Крым. Об этом сообщает пресс-служба политика.

— Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и дни моей юности! — отметил Шуфрич.

Депутат сделал несколько памятных фотографий, поностальгировал и восхитился масштабом строительства крымско-татарского культурного центра.

— В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло, — приводит слова депутата пресс-служба.

По сообщению пресс-службы, на прощание Нестор Шуфрич с супругой бросили в море монетку, чтобы снова вернуться в Крым.