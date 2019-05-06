Более 4,6 тысячи человек подали заявки на участие в праймериз "Единой России"

Наиболее активными регионами в данном вопросе оказались Волгоградская область и Калмыкия.

Для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" к сентябрьским выборам зарегистрировалось более 4,6 тысячи человек. Об этом журналистам рассказал замсекретаря Генсовета единороссов Виктор Селиверстов.

— На участие в предварительном голосовании "Единой России" выдвинулось 4 тысячи 634 человека, из них зарегистрировано 4 тысячи 503 кандидата, — заявил Селиверстов.

Он также отметил, что средний конкурс составляет 4,2 человека на одно место. Наиболее активными здесь стали Волгоградская область, где пройдут выборы депутатов Заксобрания (6,6 человека на место) и Калмыкия, которую ждут выборы депутатов административных центров (6,8 человека на место).

Селиверстов подчеркнул, что в рамках праймериз в 36 регионах страны реализуется кадровый проект "Политстартап" для молодых политиков. Всего на основных выборах зарегистрировано около 1,7 тысячи молодых кандидатов в возрасте до 35 лет.

Добавим, что само голосование пройдёт 26 мая по открытой модели, которая предусматривает участие в нём абсолютного любого члена партии или беспартийного.