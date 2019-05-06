Порошенко в последний раз посетил Донбасс как президент Украины

Читайте также

Порошенко в последний раз посетил Донбасс как президент Украины

259

Пётр Порошенко. Фото: © Администрация Президента Украины

Украинский лидер призвал нового избранного президента Зеленского не повторять ошибок предыдущих глав Незалежной.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о своём последнем посещении части Донбасса, контролируемой Киевом, в качестве главы государства. Об этом украинский лидер сообщил во время своего выступления перед военнослужащими в Донецкой области.

Сегодня (в понедельник. — Прим. Лайфа), наверное, этот визит мой последний (в Донбасс. — Прим. Лайфа) как президента Украины, — цитирует Порошенко украинский телеканал "Прямой".

Порошенко отметил, что за пять лет своего президентства он осуществил почти 40 поездок на территорию юго-востока страны. Притом 25 поездок якобы были осуществлены на линию соприкосновения.

Действующий президент призвал новоизбранного лидера страны Владимира Зеленского "не повторять ошибок предыдущих президентов", которые были до него. А также призвал Зеленского уделить особое внимание нуждам армии.

Напомним, как сообщал Лайф, ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×