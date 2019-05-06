"Последние герои". Михаил Сабанин — настоящий патриот

Всю Великую Отечественную войну он носил ласковое прозвище Мишенька из-за своего маленького роста.

Михаил Игнатьевич родом из глухой деревни в Татарстане, в которой узнали про начало войны только спустя три дня. Попал на фронт в 17 лет, но из-за очень маленького роста ему не сразу смогли найти предназначение. Всю войну носил ласковое прозвище Мишенька.

Проходил службу в прожекторном полку, охранял воздушное пространство над Москвой. В 1945 году в составе 113-й маршевой батареи вошёл в состав 1-го Белорусского фронта. Принял участие во взятии Берлина.

Ветеран войны с удовольствием вспоминает эмоции, которыми были наполнены наши солдаты. По сей день Михаил Игнатьевич считает себя патриотом и с гордостью рассказывает о том, как по праздникам ходит строем и распевает военные песни со школьниками.