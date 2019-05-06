Меган Маркл родила первенца

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сына. Ребёнок появился на свет весом 3,26 кг. Об этом объявил её супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Как уточняется, мама и новорождённый здоровы и чувствуют себя хорошо.
Меган Маркл и принц Гарри поблагодарили общественность за поддержку. Имя первенца пары пока не сообщается.
Как ранее писал Лайф, роды у Маркл начались утром 6 мая. Во время появления сына на свет её супруг — принц Гарри — находился рядом.
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