Момент столкновения джипа Посольства Италии и машины ДПС попал на видео

Момент столкновения джипа Посольства Италии и машины ДПС в Мерзляковском переулке в Москве попал на видео. Кадры опубликовал Следственный комитет РФ.

На кадрах видно, как внедорожник и Renault столкнулись лоб в лоб друг с другом, а от удара машину полицейских немного отбросило назад. По предварительной информации, перед аварией водитель внедорожника отвлёкся на вопрос ребёнка и не справился с управлением.

Ранее Лайф рассказывал, что в результате ДТП с участием внедорожника итальянского посольства и машины ДПС пострадали три сотрудника полиции.