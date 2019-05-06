Выживший в катастрофе SSJ-100 призвал не травить выбегавших с сумками пассажиров

Выживший в авиакатастрофе в Шереметьево игрок "Что? Где? Когда?" и капитан команды "Норманны" Михаил Савченко призвал не травить пассажиров, которые выбегали из горящего самолёта с сумками.

— Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас, — написал Савченко в посте в "Фейсбуке".

Пассажир предположил, что людей могло "переклинить", из-за чего они действовали на автомате.

Савченко поблагодарил экипаж, отметив чёткие и оперативные действия сотрудников "Аэрофлота". Он также выразил благодарность оперативным службам, которые помогали пассажирам уже после экстренной эвакуации из самолёта.

Напомним, самолёт авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким — и лайнер загорелся. Лайф публиковал видео с пожаром из салона самолёта. По данным СКР, из 78 находившихся на борту человек погиб 41. К горящему самолёту пожарных МЧС не подпускали полтора часа.