Мэр Североморска — о трагедии в Шереметьево: Бортпроводницы, по сути, нас спасли

Мэр города Североморск Владимир Евменьков, который выжил в катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, в беседе с радиостанцией "Север FM" рассказал, что происходило на борту лайнера в момент ЧП.

По его словам, он видел, как в двигатель самолёта попала молния, однако пожар начался не после этого, а уже при посадке, когда отвалилась стойка шасси. До этого лайнер сделал несколько кругов над аэропортом Шереметьево.

Уже после посадки бортпроводницы долгое время не могли открыть аварийный выход, однако в конце концов им удалось это сделать, в результате чего у пассажиров было два открытых выхода в носовой части лайнера.

— Что касается экипажа, то две девчонки-бортпроводницы, которые открывали дверь аварийных выходов, по сути, нас и спасли. Бежать вперёд — это всё равно, что бежать по людям, поэтому все те, кто это видел, просто встали и ждали, когда можно будет эвакуироваться. Как только открыли проход, все стали выходить, — рассказал чиновник.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.