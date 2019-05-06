На Украине военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко — видео

Действующий президент прервал свою речь и даже помог военным отнести девушку в сторону.

Военнослужащая Вооружённых сил Украины упала в обморок во время выступления президента страны Петра Порошенко в Донецкой области.

Когда Порошенко начал говорить о поступающем в армию вооружении, стоявшая за ним в шеренге военнослужащих девушка стала терять сознание. Президент Украины прервал свою речь и даже помог военным отнести девушку в сторону.

Спустя 10 минут потерявшая сознание военнослужащая вернулась в строй, сказав, что чувствует себя нормально.

Ранее Лайф рассказывал, как рядом с Порошенко в обморок падали украинский омбудсмен и священник.