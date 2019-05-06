Mercedes отзывает в России более 1,6 тыс. седанов

Процедура затронет определённый тип автомобилей, реализованных с марта 2017 по июнь 2018 года.

Немецкий автоконцерн Mercedes отзывает в России более 1,6 тысячи седанов S-класса из-за проблем с функцией ассистента рулевого управления. Об этом сообщает Росстандарт.

Процедура коснётся лишь авто S-класса, реализованных с марта 2017 по июнь 2018 года.

— На определённых автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации, — говорится в сообщении.

На попадающих под отзыв автомобилях будет проведена проверка положения пыльника рулевой рейки. Все необходимые ремонтные работы будут бесплатны для их владельцев.