В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Теперь граждане старше 40 лет смогут пройти процедуру для ранней диагностики онкологических заболеваний.

В России вступили в силу новые правила проведения диспансеризации населения. Об этом сообщает "Российская газета".

Отныне граждане старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, а также для них будет предусмотрена процедура скринингов, которая позволит обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии.

При этом для лиц от 18 до 39 лет периодичность прохождения осмотров останется прежней — раз в три года. Кроме того, диспансеризация будет, как и раньше, бесплатной и добровольной.