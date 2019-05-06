В России вступили в силу новые правила диспансеризации

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В России вступили в силу новые правила диспансеризации

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Фото: © Pixabay

Теперь граждане старше 40 лет смогут пройти процедуру для ранней диагностики онкологических заболеваний.

В России вступили в силу новые правила проведения диспансеризации населения. Об этом сообщает "Российская газета".

Отныне граждане старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, а также для них будет предусмотрена процедура скринингов, которая позволит обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии.

При этом для лиц от 18 до 39 лет периодичность прохождения осмотров останется прежней — раз в три года. Кроме того, диспансеризация будет, как и раньше, бесплатной и добровольной.

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