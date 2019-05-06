В Ульяновске активисты ОНФ привели в порядок могилы участников ВОВ

В Ульяновске активисты областного Общероссийского народного фронта организовали субботник на городском кладбище и привели в порядок могилы солдат, воевавших в Великую Отечественную войну. Мероприятие провели совместно с Ульяновской городской федерацией самбо, сообщается на информационном ресурсе ОНФ.

Активисты ОНФ собрали мусор и опавшую листву с могил и прилегающей к ним территории, подрезали разросшиеся кусты, отштукатурили и покрасили ограду и памятники.

— Нельзя забывать тех, кто ценой своей жизни, здоровья завоевал Победу. Зачастую могилы солдат, воевавших в Великую Отечественную войну, оказываются заброшенными, за ними не всегда ухаживают, — заявил эксперт регионального штаба ОНФ Артём Филатов.

Эксперт напомнил о важности привлечения к участию в таких мероприятиях школьников и студентов.

Ранее Лайф сообщал, что в ХМАО участники "Молодёжки ОНФ" в честь Праздника Весны и Труда провели акцию "Знаем своих героев".