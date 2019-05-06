В Ульяновске активисты ОНФ привели в порядок могилы участников ВОВ

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В Ульяновске активисты ОНФ привели в порядок могилы участников ВОВ

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Фото: © Информационный ресурс Общероссийского народного фронта

В Ульяновске активисты областного Общероссийского народного фронта организовали субботник на городском кладбище и привели в порядок могилы солдат, воевавших в Великую Отечественную войну. Мероприятие провели совместно с Ульяновской городской федерацией самбо, сообщается на информационном ресурсе ОНФ.

Активисты ОНФ собрали мусор и опавшую листву с могил и прилегающей к ним территории, подрезали разросшиеся кусты, отштукатурили и покрасили ограду и памятники.

Нельзя забывать тех, кто ценой своей жизни, здоровья завоевал Победу. Зачастую могилы солдат, воевавших в Великую Отечественную войну, оказываются заброшенными, за ними не всегда ухаживают, — заявил эксперт регионального штаба ОНФ Артём Филатов.

<p>Фото: © Информационный ресурс <a href="https://onf.ru/2019/05/06/ulyanovskie-aktivisty-onf-priveli-v-poryadok-mogily-soldat-voevavshih-v-velikuyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">Общероссийского народного фронта</a></p>

Эксперт напомнил о важности привлечения к участию в таких мероприятиях школьников и студентов.

Ранее Лайф сообщал, что в ХМАО участники "Молодёжки ОНФ" в честь Праздника Весны и Труда провели акцию "Знаем своих героев".

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