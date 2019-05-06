Посольство подтвердило гибель гражданина США в результате трагедии в Шереметьево

Ранее сообщалось, что в списке погибших пассажиров есть некто Джереми Брукс и у него американское гражданство.

Пресс-атташе Посольства США в России Андреа Калан подтвердила информацию о гибели американского гражданина на борту сгоревшего "суперджета" в аэропорту Шереметьево.

— Мы можем подтвердить, что в числе погибших — один гражданин США. Мы оказываем всё необходимое консульское содействие его семье, — приводит её слова РИА "Новости".

От лица американского дипведомства она выразила глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, во время пожара на борту "суперджета" погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся. СК рассматривает такие версии, как недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия. Здесь Лайф собрал истории пассажиров рейса, которые в тот день так и не вернулись домой.