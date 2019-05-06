В Кремле следят за ситуацией с запретами "Бессмертного полка" в городах СНГ

В Кремле отслеживают информацию об отсутствии разрешения на проведение акции "Бессмертный полк" в некоторых городах Белоруссии и Казахстана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле не спешат делать поспешные заключения, так как не всегда понятно, что конкретно привело к запретам на проведение акции.

Песков подчеркнул, что в Кремле за подобными новостями следят очень внимательно.

Ранее появилась информация о запрете на проведение акции "Бессмертный полк" в белорусском Витебске и казахстанском Актобе.