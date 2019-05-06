В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его гибели

Биограф легендарного Джозефа Меррика, известного генетической деформацией тела, обнаружила место захоронения британца.

Джоан Вигор-Мунговин, биограф Джозефа Меррика, известного как Человек-слон, нашла безымянную могилу с останками британца. Об этом сообщает газета Telegraph.

Исследовательница сообщает, что захоронение мягких тканей Меррика найдено там же, где и могилы жертв легендарного Джека-потрошителя.

Женщины были убиты маньяком приблизительно в то же время и в том же районе Уайтчепел, где скончался Человек-слон.

Джозеф Меррик, выступая в шоу уродов, приобрёл большую популярность из-за своего деформированного тела.

Отметим, что Человек-слон скончался в возрасте 27 лет в результате несчастного случая. Последние годы жизни он провёл в Королевском лондонском госпитале, где и сохранили после смерти его скелет как анатомическую достопримечательность.

По теории, выдвинутой в 1986 году, учёные, исследовавшие череп Человека-слона, сошлись во мнении, что у него был синдром Протея. А в 2001 году биолог Пол Спайринг присовокупил к данному заболеванию ещё и нейрофиброматоз.