Саакашвили заявил, что не ищет себе никаких должностей на Украине

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не претендует ни на какие должности на Украине.
— Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей на Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать, — сказал Саакашвили в интервью польскому спутниковому телеканалу "БелСат".
Политик отметил, что хотел бы вернуться на Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции.
Напомним, в конце апреля бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не торопится возвращаться на Украину после того, как был лишён гражданства страны.
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