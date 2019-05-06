Саакашвили заявил, что не ищет себе никаких должностей на Украине

Политик подчеркнул необходимость отодвигать от власти "мафиозных ставленников, на протяжении 30 лет убивающих Украину".

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не претендует ни на какие должности на Украине.

— Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей на Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать, — сказал Саакашвили в интервью польскому спутниковому телеканалу "БелСат".

Политик отметил, что хотел бы вернуться на Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции.

Напомним, в конце апреля бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не торопится возвращаться на Украину после того, как был лишён гражданства страны.