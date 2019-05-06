Следственные действия на месте трагедии в Шереметьево завершены

Фрагменты сгоревшего "суперджета" переместили с полосы в ангар для дальнейшей выкладки и исследования.

Пресс-служба Следственного комитета России отчиталась о завершении следственных действий на месте происшествия в аэропорту Шереметьево, где минувшим вечером сгорел лайнер "Аэрофлота".

— Следователи совместно с представителями МАК изъяли с взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования, — сообщили в ведомстве.

Параллельно эксперты приступают к расшифровке бортовых самописцев. Полученные данные предстоит сопоставить с данными видеорегистраторов, записями переговоров пилотов, а также показаниями выживших пассажиров и очевидцев ЧП.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СК России. Специалисты рассматривают такие версии случившегося как недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Напомним, во время пожара на борту "суперджета" погиб 41 человек. Здесь Лайф собрал истории пассажиров рейса, которые в тот день так и не вернулись домой.