Украина с начала года не пустила более трёх тысяч россиян в свою страну

Всего же на территорию Незалежной не смогли попасть более 15,3 тысячи иностранцев.

С начала 2019 года более 3,1 тысячи граждан России было отказано во въезде на территорию Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Незалежной Олег Слободян.

Он также сообщил, что более 15,3 тысячи иностранцев не смогли попасть на украинскую территорию за этот же период. Притом за последние две недели во въезде было отказано двум тысячам 215 гражданам других стран, среди которых оказалось лишь 274 россиянина.

Впрочем, по данным погранслужбы, чаще всего во въезде отказывают гражданам РФ, Турции и Молдавии.