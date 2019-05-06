СКР проверяет информацию об очередном ребёнке-маугли в Москве

Следственные органы ГСУ СК России по Москве проводят доследственную проверку по факту появления в СМИ информации о том, что в одну из столичных больниц доставили неухоженного ребёнка с синяками и поражениями кожных покровов.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следователи уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал историю детей-маугли из квартиры в подмосковных Мытищах. Семья не стояла на учёте, несовершеннолетних не водили в поликлинику. Малыши жили в диких условиях и вели себя так, будто видели людей впервые.