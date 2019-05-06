Лавров назвал встречу с Помпео продолжением диалога Путина и Трампа

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Лавров назвал встречу с Помпео продолжением диалога Путина и Трампа

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Майком Помпео стала продолжением дискуссии, которую ранее начали президенты двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп.

Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперёд в развитии тех дискуссий, которые состоялись между президентами Путиным и Трампом по телефону пару дней назад, — заявил Лавров по итогам переговоров со своим коллегой.

Напомним, сегодня в финском городе Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

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