Лавров назвал встречу с Помпео продолжением диалога Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Майком Помпео стала продолжением дискуссии, которую ранее начали президенты двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп.

— Я считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперёд в развитии тех дискуссий, которые состоялись между президентами Путиным и Трампом по телефону пару дней назад, — заявил Лавров по итогам переговоров со своим коллегой.

Напомним, сегодня в финском городе Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.