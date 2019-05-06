Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва выступает категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права.

— Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле, — заявил Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.

Лавров уточнил, что применение силы может санкционировать Совбез ООН. Глава МИД РФ отметил, что также сила может быть применена в качестве ответа на агрессию против суверенного государства.

Как сообщал Лайф, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало порядка 300 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.