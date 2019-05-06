Журналист Савик Шустер вернулся на Украину

Его телеканал прекратил работу в 2016 году из-за проблем с разрешением на работу и финансовых трудностей.

Журналист и телеведущий Савик Шустер вернулся на Украину сегодня в 17:25 рейсом Рим — Киев. В аэропорту Борисполь его сразу же встретили журналисты "Страны".

В декабре 2016 года телеканал Савика Шустера "3S.tv" прекратил своё вещание из-за проблем с финансами, а до этого — с разрешением на работу самого журналиста.

По сообщению СМИ, налоговая проверка 2015 года, приведшая к такому результату, была признана незаконной.

После трёх лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял решение в пользу "Савик Шустер студии", отменив штраф в тринадцать миллионов гривен.