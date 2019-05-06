Лавров заявил, что о новой возможной встрече Путина и Трампа сообщат в Кремле

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Лавров заявил, что о новой возможной встрече Путина и Трампа сообщат в Кремле

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Сведения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщит Кремль, а сама она вполне возможна. Об этом по итогам переговоров с госсекретарём США заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Наши президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность. Я уверен, что возможность представится, вам об этом сообщат из Кремля, — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что каких-либо наработок данной встречи пока не существует.

Напомним, сегодня в финском городе Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

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