В Турции россиянин погиб при прыжке с парапланом

Гражданин России Андрей Куринин разбился при прыжке с парапланом с горы Баба в курортном городе Фетхие в Турции. Об этом сообщает турецкий портал KARAR. Мужчина упал в море, из воды его вытащили спасатели. Куринин скончался по дороге в больницу.

Как отмечается, россиянин выполнял прыжок на основании документа о том, что профессионально занимается парашютным спортом.

Ранее Лайф сообщал о гибели в Непале россиянина во время одиночного полёта на параплане.