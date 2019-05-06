В Турции россиянин погиб при прыжке с парапланом

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В Турции россиянин погиб при прыжке с парапланом

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Фото: © Karar.com

Гражданин России Андрей Куринин разбился при прыжке с парапланом с горы Баба в курортном городе Фетхие в Турции. Об этом сообщает турецкий портал KARAR. Мужчина упал в море, из воды его вытащили спасатели. Куринин скончался по дороге в больницу.

Как отмечается, россиянин выполнял прыжок на основании документа о том, что профессионально занимается парашютным спортом.

Ранее Лайф сообщал о гибели в Непале россиянина во время одиночного полёта на параплане.

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