АКИТ чудит. Почему Xiaomi и другим товарам с AliExpress грозит подорожание

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят "М.Видео", Lamoda и не только, предложила изменить правила ввоза иностранных онлайн-покупок в страну. Ассоциация требует ввода обязательной наценки в 15% на каждую посылку из-за границы. Если инициативу одобрят, то все товары с того же AliExpress для россиян подорожают. Лайф пообщался с представителями рынка электронной торговли и выяснил, за что борется АКИТ и как её новая инициатива может сказаться на россиянах.

Издание "Коммерсант" пишет, что АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением внести изменения в работу иностранных онлайн-магазинов в России. Отечественные ретейлеры предлагают ввести 15-процентную наценку на ввозимые в Россию товары, купленные онлайн в Китае, США или где-либо ещё. В данный момент предложение АКИТ рассматривается Аналитическим центром при Правительстве РФ, институтом имени Е.Т. Гайдара и главой Почты России Николаем Подгузовым.

Российские ретейлеры объясняют необходимость наценки неравными условиями конкуренции на рынке. Дескать, нашим магазинам приходится оплачивать таможенную пошлину и сертифицировать продукты, что автоматически закладывается в издержки и, как следствие, отражается на ценниках. Продавцы на том же AliExpress не обременены такими расходами, поэтому со стороны зарубежных маркетплейсов происходит демпинг.

Корни проблемы уходят глубже, чем кажется

Большинство людей наверняка воспримут эту новость резко негативно и проклянут АКИТ, поскольку никто не хочет никаких наценок. Однако Иван Кургузов, представитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и руководитель кластера "Электронная коммерция", объяснил, что проблема кроется несколько глубже. По его словам, российские ретейлеры нужны российским потребителям больше, чем кажется.

— Если российский перепродавец "умрёт", то плохо будет и покупателю. Российские ретейлеры вливают деньги в экономику, которые определённым образом потом перераспределяются. Если эти средства забрать, в российской экономике останется меньше денег, что, разумеется, плохо, — объяснил Иван Кургузов.

В частности, ретейлеры несильно, но всё же позитивно влияют на отечественных производителей. Что ввиду отсутствия полноценного субсидирования очень важно.

— Тут вопрос даже не в пользе для российских перепродавцов, а в отсутствии пошлин и других барьеров. Во всём мире, включая самые вроде бы демократичные страны, существуют заградительные ввозные пошлины на тот или иной вид продукции. И одновременно государственные субсидии на собственную такую же продукцию, — пояснил Кургузов. — Мы пока не умеем делать автомобили, как в Германии, и смартфоны, как в Южной Корее. Но, если их сюда ввозить без пошлин, наше производство просто исчезнет.

Поэтому, как он считает, на короткой дистанции покупатель, который сейчас приобретает телевизор за рубежом на 30% дешевле, чем в РФ, выиграет. Но страна в целом — нет. Поскольку усохнут российские заводы по выпуску тех же телевизоров и рабочих мест станет меньше.

Наценка будет, но не сразу

Как считает представитель РАЭК, в случае одобрения инициативы АКИТ подорожание случится, но не резко и не сразу. Поскольку наша страна для международных производителей — "лакомый кусочек".

— Если у них на нашем рынке появятся сложности (например, повышение цен), которые могут обернуться потерей аудитории, эту проблему игроки будут решать. Где-то они что-то подэкономят, где-то заключат дополнительные договорённости, — считает Кургузов.

АКИТ снова проигнорируют

Впрочем, по словам эксперта, переживать из-за очередного выпада АКИТ не стоит. По нескольким причинам. Первая — в России большая аудитория потребителей, которую, по словам Кургузова, наш государственный аппарат сильно не любит злить без острой на то необходимости.

— А случай с инициативой АКИТ — необязательный. Как минимум потому, что потенциальная выгода с налоговых поступлений от трансграничной онлайн-торговли неочевидная. Доход вроде может появиться, но непонятно когда, — пояснил Иван Кургузов.

Вторая причина кроется в том, что сегодня международные торговцы являются "частью кровеносной системы" многих крупных российских компаний вроде Почты России.

— Там и в других логистических организациях трансграничная торговля приносит ощутимый доход. Вырвать зарубежные интернет-магазины с корнем из всей инфраструктуры не получится, — полагает эксперт.

Третья причина, самая главная, кроется в том, что 90% продукции, купленной россиянами онлайн, — из Китая, страны, которая является стратегическим партнёром России. Вставлять ему палки в колёса никто не захочет. А инициатива АКИТ может стать той самой палкой.

— Выравнивание условий между российскими торговцами и китайскими может выглядеть как ущемление возможностей последних. Что, опять же, государственному аппарату не на руку, — добавил эксперт по электронной торговле.

eBay считает, что АКИТ читерит

Сами маркетплейсы, которые не входят в АКИТ, но занимаются трансграничной электронной торговлей в РФ, относятся к обсуждаемой инициативе в целом резко негативно. Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы, рассказал Лайфу, что наценка принесёт пользу только локальным игрокам рынка, чьи интересы АКИТ и лоббирует.

— Предложенная мера ударит сильнее всего по потребителю, так как обязательно приведёт к увеличению конечной стоимости товара. Что в свою очередь на фоне падающей покупательной способности населения приведёт к замедлению темпов роста электронной коммерции в стране, — считает Кретов.

Также представитель eBay отметил, что тезис АКИТ о "выравнивании конкуренции" — не совсем прозрачный. Дескать, АКИТ добивается не честных условий игры, а получения дополнительного преимущества.

— АКИТ всегда забывает о том, что у локальных игроков уже есть несомненное преимущество перед трансграничными онлайн-площадками — это быстрая доставка. Покупатели готовы заплатить больше, чтобы получить товар уже на следующий день. Иностранные площадки не могут обеспечить такой возможности, зато у них за счёт большего количества поставщиков и продавцов более выгодные цены на аналогичные товары, — объяснил Илья Кретов.

Недовольны выступлением АКИТ остались и в Mail.Ru Group (MRG), которой принадлежит маркетплейс Pandao, занимающийся трансграничной продажей продукции из Китая. Помимо повышения цен компания отмечает невозможность воплощения задумки ассоциации российских ретейлеров.

— Она (наценка АКИТ) нереализуема ввиду того, что нет возможности достоверно отличить посылку из интернет-магазина от посылки от родственников и друзей, — считает Владимир Габриелян, вице-президент и технический директор Mail.ru Group.

Также в MRG отметили, что не рассматривают вступление в АКИТ. Дескать, у компании другие приоритеты, которые идут вразрез с целями ассоциации. Да и в целом Владимир Габриелян полагает, что инициатива АКИТ — избыточная мера, которая не нужна и не будет одобрена.

— Даже если предположить, что такие пошлины введутся, они никак не отразятся на российском ретейле, поскольку, что, по нашему убеждению, трансграничная торговля не конкурирует с ретейлом. Потребитель крайне редко заказывает в трансграничных интернет-магазинах дорогостоящие товары, требующие проверки качества, а в российском ретейле нет того ассортимента, который представлен на крупных трансграничных площадках, — подчеркнул представитель MRG.