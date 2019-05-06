Посольство Италии в РФ опровергло сообщения о ДТП с машиной дипмиссии

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Посольство Италии в РФ опровергло сообщения о ДТП с машиной дипмиссии

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Фото: © СУ СКР по г. Москве

Внедорожник с итальянскими номерами, попавший в ДТП в центре Москвы, не имеет отношения к Посольству Италии. Об этом РИА "Новости" заявили в дипмиссии.

У автомобиля, попавшего в ДТП, итальянские номера, но он не имеет никакого отношения к Посольству Италии, — заявили в посольстве.

По факту происшествия российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы внедорожник столкнулся с полицейским автомобилем Renault. В результате аварии пострадало трое полицейских.

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