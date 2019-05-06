Помпео заявил, что Мадуро в любом случае лишится власти в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не способен управлять страной и в любом случае лишится власти.

— Я говорил ранее сегодня, что он (Николас Мадуро. — Прим. Лайфа) всё ещё правит, но уже не может управлять страной, ситуация для венесуэльского народа продолжает ухудшаться, — заявил Помпео, слова которого приводит сайт Госдепа.

Госсекретарь США отметил, что президенту Венесуэлы удалось сохранить контроль над армией, несмотря на то что от него отвернулась часть военных.

По мнению Помпео, Мадуро был готов уйти с поста лидера Венесуэлы и понимает, что его время пребывания у власти ограничено. Госсекретарь США уточнил, что Мадуро не сможет остаться у власти, так как народ Венесуэлы видит ухудшение условий жизни в стране.

Напомним, в конце апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке государственного переворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало порядка 300 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.