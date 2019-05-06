Из офиса "Яндекса" эвакуировали более 1,5 тысячи человек из-за угрозы взрыва

Более полутора тысяч человек были эвакуированы из офиса компании "Яндекс", расположенного на улице Льва Толстого в Москве, из-за анонимной угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

— Эвакуация объявлена в бизнес-центре "Красная роза" на улице Льва Толстого, где расположен в том числе офис компании "Яндекс". Из него выведено более полутора тысяч человек, — заявил собеседник агентства.

В правоохранительных органах сообщили, что анонимные сообщения об аналогичных угрозах получили более 20 различных организаций в Москве. Полиция проводит проверку данных сообщений.