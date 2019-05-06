Депутат Рады назвал Порошенко "оружием массового поражения"

Александр Онищенко отметил, что вокруг нынешнего президента слишком часто падают в обморок люди.

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко на своей странице в Facebook назвал действующего президента Петра Порошенко оружием массового поражения из-за его мистического воздействия на людей.

— Пётр Алексеевич, на инаугурацию к Зеленскому, которую вы всячески пытаетесь затянуть, не приходите, пожалуйста вообще. Вы — какое-то оружие массового поражения, — обращается к действующему президенту депутат.

Лайф уже писал, как во время выступления Порошенко в Авдеевке в обморок упала девушка-военная. Мы даже не будем считать, какая она по счёту, отмечает Онищенко.