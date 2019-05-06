Спасатели подтвердили информацию о крушении частного самолёта на севере Мексики

На борту находились 11 пассажиров и два пилота. По предварительным данным, никто не выжил.

Частный самолёт Bombardier Challenger 601, с которым была потеряна связь, разбился в горной местности мексиканского штата Коауил на границе с США. Об этом сообщает местный портал Info 7 со ссылкой на поисково-спасательные службы.

По имеющимся данным, экипаж из двух пилотов перевозил 11 пассажиров — местного бизнесмена Мануэля Алехандро Сепульведа, его семью и нескольких друзей. Они возвращались с боксёрского поединка с участием Сауля Альвареса. Напомним, в ночь на 5 мая титулованный мексиканец победил американца Дэниела Джейкобса в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе и стал обладателем трёх чемпионских поясов — WBA, WBC и IBF.

По предварительным данным, у спасателей и поисковиков есть координаты, где искать обломки частного борта. О выживших, к сожалению, не сообщается.