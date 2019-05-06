Первыми из горящего SSJ-100 спаслись мать с ребёнком, не послушавшие экипаж

Пассажирка рейса Москва — Мурманск Юлия Марченкова и её сын стали первыми, кто покинул борт пылавшего "суперджета" после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, сотрудница полиции Мурманской области решила отстегнуть ремни от себя и сына-школьника после того, как в самолёт попала молния. Марченкова с сыном на руках побежала в начало салона самолёта, несмотря на попытки бортпроводников вернуть их на места в седьмом ряду.

Благодаря своей настойчивости Марченкова и её сын смогли первыми покинуть борт охваченного огнём лайнера.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту самолёта "Аэрофлота" погиб 41 человек. Лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Следственный комитет России рассматривает такие версии трагедии, как недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность судна и погодные условия.