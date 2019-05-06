Минобороны окажет помощь семьям военных, погибших в катастрофе SSJ-100

Также содействие и помощь родственникам жертв трагедии окажет командование Северного флота.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу от лица руководства военного ведомства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе 5 мая 2019 года, — говорится в сообщении.

Ведомство пообещало оказать всю необходимую помощь семьям военнослужащих и сотрудников министерства, которые погибли в катастрофе.

Свои соболезнования выразил и командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь и содействие родственникам погибших и пострадавшим в результате трагедии.

Как уже сообщал Лайф, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара изнутри салона. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.